haftasında Elazığ İl Özel İdarespor, konuk ettiği Tosyalı Toyo Osmaniye’ye 69-63 mağlup oldu.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi, ilk periyodu 23-19’lük üstünlükle tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Osmaniye temsilcisi skora denge getirdi ve devre 35-35’lik eşitlikle tamamlandı. Her iki ekibinde de pota altını etkili kullandığı 3. periyot Elazığ İl Özel İdarespor’un 53-52 üstünlüğü tamamlandı. Nefesleri kesen son periyotta Tosyalı Toyo Osmaniye bulduğu 3 sayılık atışlarla üstünlüğü eline aldı. Elazığ İl Özel İdarespor ise son periyotta denediği 3 sayı atışlarının tamamını kaçırdı ve salondan 69-63’lük mağlubiyetle ayrıldı.

Elazığ İl Özel İdarespor’da Sharon Houston kaydettiği 27 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olmasına karşın mağlubiyeti önleyemedi. Osmaniye’de ise Tuğçe İnöntepe kaydettiği 19 sayıyla galibiyette başrol oynadı.