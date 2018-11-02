Türkiye'nin ilk bebek dostu belediyesi 'Elazığ" oldu

Elazığ Belediyesi Türkiye'nin ilk ‘Bebek Dostu Belediyesi' unvanını aldı.

Elazığ Belediyesi, yaptığı çalışmalar kapsamında anne sütünün önemi hakkında belediye personellerinin yüzde 80'nine eğitim verirken, belediye içerisinde bebek bakım ve emzirme odası açıp, halkı bilinçlendirici broşürleri dağıttı. Yapılan çalışmalara kayıtsız kalmayan Sağlık Bakanlığı ise Elazığ Belediyesine Türkiye'nin ilk ‘Bebek Dostu Belediyesi' unvanını verdi. Kültür Park Mamurat'ül Aziz Toplantı Salonunda yapılan tören ile Sağlık Bakanlığı adına İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, ‘Bebek Dostu Belediyesi' beratını Başkan Mücahit Yanılmaz'a verdi.

Sağlığın her şeyden önce geldiğini belirten Vali Vekili Uhut Emre Koyuncu, “Sağlıkta da en önemli şey çocuklarımızın ve bebeklerimizin sağlıklarıdır. Bu sağlıklı nesiller ileride daha sağlıklı işlere imza atacaktır. Daha sağlıklı güzel günler bizleri bekliyor. Bunun için anneleri bilinçlendirmek gerekir” dedi.

Bebek dostu belediye ödülünü alan ilk belediye olduklarını aktaran Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Elazığ'a hayırlı uğurlu olsun. Bu aşamaya gelirken Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli çalışmanın keyfini yaşadık. Diğer kurumlarımızla birlikte çalışma kültürünü ortaya koyunca güzel sonuçları da elde ediyoruz. Türkiye'nin ilk bebek dostu belediye olmakta bu güzel sonuçlardan biri. Biz ülkemizdeki sağlıklı yaşamı ve faktörlerini geliştirdikçe, neslimiz o kadar sağlam ve güvenli olacaktır. Sağlıklı yaşamın birinci adımı anneden geçiyor” diye konuştu.

"Elazığ belediyesi bir çok ödül aldı"

Elazığ Belediyesi'nin sadece bu ödülle sınırlı kalmadığını vurgulayan Başkan Yanılmaz, “2014 yılından bu güne kadar sadece Türkiye'nin ilk bebek dostu belediyesi değil. Hayvan hastanesi ile Elazığ aynı zamanda Türkiye'nin ilk hayvan dostu belediyesi olma unvanını kazandı. Çöpten enerji tesisi ile yaptığımız, park, bahçe, yürüyüş yolları ve çevreye verdiğimiz önemle aynı zamanda Türkiye'nin çevre dostu belediye ödülünü aldı. Engelli kardeşlerimiz için yapmış olduğumuz çalışmalar ile engelli dostu belediyesi ödülünü aldı. Kısacası doğumdan ölüme kadar yapmış olduğumuz tüm çalışmalar insanımızın rahatı, huzuru ve geleceği için olan çalışmalardır. İnsan odaklıdır. İnsanı merkeze alan onun yaşamını kolaylaştıracak ve kalitesini artıracak olan her türlü çalışmayı Elazığ Belediyesi kendisine rehber olarak aldı. Bu çalışmalar Elazığ'a bir farkındalık doğuran il haline getirdi.8 Kasım'da da Türkiye'nin çevre dostu belediyesi ödülünü almak için Ankara'daki bir programa katılacağız. Bu çalışmalar şehrimizin Türkiye ve Dünya tarafından bilinmesine de vesile olacaktır” şeklinde konuştu.

Anne ve bebek ölümlerinde Türkiye'nin çok iyi seviyelerde olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat ise, " Elazığ olarak da Türkiye ortalamasının çok üzerindeyiz. Bebek ölümlerinde de en önleyici etkenlerden biri de anne sütü ile beslenmedir. Anne sütü ile beslenen çocuklar diğer yaşıtlarına göre bedensel ve zihinsel olarak daha iyi olmaktadır. Daha sağlıklı bir birey elde etmekteyiz. Onun için anne sütü çok önemli bir konudur" diye kaydetti.

Konuşmaların ardından İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a ‘Bebek Dostu Belediyesi' beratını, Vali Vekili Koyuncu'da başarılı çalışmalarından dolayı plaket verdi.