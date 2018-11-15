Tutaş: “Üst sıraları hedef alacağız”

Son 4 haftada 2 beraberlik, 2 galibiyet alan Elaziz Belediyespor'da Teknik Direktör Alaattin Tutaş, Adıyaman 1954 Spor maçını kazandıkları takdirde altlar sıralardan bağlarını koparıp, üst sıraları hedef alacaklarını söyledi.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 13. Haftası'nda Elaziz Belediyespor, sahasında Adıyaman 1954 Spor ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde devam ettiren Elazığ ekibinde Teknik Direktör Alaattin Tutaş, çıkışlarını devam ettirmek için sahaya galibiyet parolasıyla çıkacaklarını belirtti.

Ligde 4 haftadır iyi bir seri yakaladıklarına vurgu yapan Tutaş, “4 maçımızdan 2'sini kazandık, 2'sinden beraberlikle ayrıldık. Takımımız, yenilmeme alışkanlığı yakaladı, bu alışkanlığı Adıyaman 1954 Spor karşısında da devam ettirme gayreti içerisinde olacağız. İki oyuncumuz kart cezası nedeniyle bu maçta aramızda olamayacak ama yerlerine oynayacak futbolcularım da ellerinden geleni sahaya yansıtacaktır. Çalışmalarımızı iyi bir şekilde devam ettiriyoruz ve tek hedefimiz galibiyet olacak. Bu maçı kazandığımız takdirde artık altlarla bağımızı koparıp, üst sıraları hedef alacağız. Tüm Elazığlılar'ı Pazar günü oynayacağımız maça bekliyoruz” dedi.