TY Elazığspor - Eskişehirspor maçının ardından

Lig'in 12. haftasında TY Elazığspor, Eskişehirspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından TY Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak ile Eskişehirspor kaleci antrenörü Levent Zorluer açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan TY Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, geçen hafta olduğu gibi maça gol yiyerek başladıklarını belirterek, “Oyuncularım gerçekten bu kulüp için iyi mücadele ediyor. Bizi yalnız bırakmayan herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum. Oyuncularım inançlı ama biliyorsunuz kulüpte yaşananları. İnşallah bundan sonraki süreçte destekler artar. Sağ olsun Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz prim sözü verdi, yardımcılarını gönderdi. Necati Erdem'e teşekkür ediyoruz prim desteklerinden dolayı. Gol yiyerek başlamamıza rağmen ikinci yarıda goller bulduk. 10 kişi oynarken oyuncularımıza dışarı at dememize rağmen 10-15 pasın ardından gol yedik. Bazen oyunun kazanma stresini aşamıyoruz. Bugün böyle oldu. İnşallah bundan sonra kazanmaya devam ederiz. İhtiyacımız var. Ayaklarına, yüreklerine sağlık oyuncularımın, teşekkür ediyorum” dedi.

Eskişehirspor maçının 3 puandan öte olduğuna da dikkat çeken Kaynak, “Bu maç mutlaka kazanılmalıydı. Şu an personel, teknik heyet ve futbolcular var. Bir şeyler yapılması lazım. Eskişehirspor çok kötü durumda ama başında yönetim var. İrfan Yumakgil yönetimi istifa etti. Bilmiyorum bu süreçler kayyuma mı kalsaydı iyiydi. Kongre kararı alındı. Yönetimsel çok bilgim yoktur ama saha içini yapmaya çalışıyoruz. Kulüp personellerimiz çok büyük fedakarlık yapıyorlar. Deplasmanlara gittiğimizde iş adamları bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Haftaya nasıl gideceğiz bilmiyorum. Kulüpte sıkıntılar var. Belediye başkanımız sağ olsun yiyecek gönderiyor. O da çıkmasa yandık. Hatay maçına 3 futbolcum hasta çıktı. Sahiplenilmesi lazım bir an önce. Her şeye rağmen mücadele ediyoruz. İnşallah Elazığspor yaşamaya devam eder” ifadelerini kullandı.

Eskişehirspor Cephesi

Teknik Direktör Fuat Çapa'nın tribüne gönderilmesi nedeniyle basın toplantısına kaleci antrenörü Levent Zorluer çıktı. Oyuna iyi başladıklarını ifade eden Zorluer, “Erken bir gol bulduk. Daha iyi mücadele ettik. İlk yarının sonlarına doğru duran toptan yediğimiz gol biraz sersemletti bizi. Devre arasında da önlem almak adına konuşmuştuk. Tekrar başlar başlamaz duran toptan gol yememiz biraz bocaladı bizi. İkinci golü bulduktan sonra son 30 dakika baskı içerisinde olduk ama futbol adına yapmamız gerekenleri yaptık. Sonuca ulaşamadık. İyi mücadele ettik. Diğer deplasmanlardan daha iyi oynadık. Daha ilerde, daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. İlerleyen haftalar için Elazığspor'a da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.