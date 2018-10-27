TY Elazığspor - Hatayspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 10. Haftası'nda TY Elazığspor sahasında Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki ekibin teknik direktörleri açıklamada bulundu.

Maça mutlaka kazanmaları gerektiği düşüncesiyle başladıklarını ifade eden TY Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, “Taraftarımızın coşkusu da çok iyiydi. Destekleri için teşekkür ediyoruz. Onları üzdüğümüz için üzgünüz. İlk yarıdaki taktik anlayışımız iyiydi. Rakibe pozisyon vermedik, belki biz de girmedik ama özellikle ikinci yarının başından gole kadar girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Atak bitirmede sıkıntımız vardı. Eren'in kırmızı kartından sonra ve akabinde gol yememiz bizim dengemizi bozdu. Son dakikalarda Idrissa ile iki pozisyona girdik. Pozisyona girmede sıkıntımız yok ama atmakta sıkıntımız var. Geçen haftaki maçın devamında bir seri olabilir diye düşündük. Hafta içinde yönetim istifa etti. Yine baş başayız, hayırlısı olur inşallah” dedi.

Hatayspor Cephesi

Elazığ deplasmanının zor olacağının bilincinde olduklarını belirten Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Pulat, “Rakibimiz içeride başa baş oyunlar sergileyen bir takım, en azından gol yiyene kadar. Geçen hafta Adana Demir karşısında aldıkları galibiyetin moraliyle karşımıza çıkacaklardı. Biz iyi başladık ve oyunun kontrolü elimizdeydi. Son pas ve vuruş tercihlerinden dolayı golü bulamadık. İkinci yarı da aynı şekildeydi ama ortalarından itibaren Elazığspor'da oyuna ortak oldu. Elazığspor'un da tehlikeli pozisyonları vardı ama 74'te golü bulduk. Golden sonra rakip çok büyük boşluklar verdi. 2., 3. golü bulabileceğimiz boşluklar vardı. 3. bölgedeki kısırlığımız devam etti. Rakip son ana kadar oyunun içinde kaldı. Savunmayı iyi yaptık ve maçı 1-0 kazandık. Oyuncularımı kutluyorum. Elazığspor'a da başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.