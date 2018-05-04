T.Y. Elazığspor - İstanbulspor maçının ardından

Y. Elazığspor Teknik Sorumlusu Muammer Sürmeli, tek üzüntüsünün Elazığspor’un sezonu şampiyon bitirmemesi olduğunu söylerken, İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı ise herkesin kendilerine sezon başı düşer gözüyle baktığını anımsattı.

Spor Toto 1. Lig’in son haftasından Tetiş Yapı Elazığspor sahasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından her iki ekibin teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Kendileri için skorun önemsiz olduğunu ifade eden Elazığspor Teknik Sorumlusu Muammer Sürmeli, “Daha önce play-off umutlarını kaybetmiştik. 56 puan yapsaydık, ki inanıyordum da çıkacaktık. Bu ligin en kaliteli kadrolarından bir tanesine sahibiz. Bugün 2-0’ı yakaladıktan sonra gençlerimize görev vermek istedim. Skor 2-2’ye geldi, bizim için skor hiç önemli değildi. Gençlerin bize neler verebileceğini herkes de gördü. Oyundan ve skordan memnunum ama tek üzüldüğüm nokta bu sezon Elazığspor şampiyon olamadı. Hak ettiği bir şampiyonluktu, hakikaten buna çok inanıyordum. Bunun üzüntüsü içerisindeyim. Bütün olumsuz şartlara rağmen zorlayabildiğimiz kadar zorladık. Arkadaşlarıma emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbulspor cephesi

Maçın seyircisiz oynandığına dikkat çeken İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, “Bu durum bizim oyuncularımızı etkiliyor. Bizim futbolcular ilk defa seyircisiz oynuyor. İlk yarı oyuna pek giremedik. İkinci yarı biraz daha toparlandık. Sistemde değişiklik yaptık. Takımımız daha iyi oynamaya başladı. İki golü bulduk maç berabere bitti. Mücadele eden bütün oyuncuları tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki sezon iki takım da çok iyi yerlere gelir. Sezona gelince bizim için herkes düşer diyordu. Gerçekten çok genç bir takımımız var. İlgi çeken bir takım haline geldik. İki tane A Milli takıma, iki tane U21 Milli takımına oyuncu verdik, çok mutluyuz. 9. bitirdik, sezondan memnunuz” şeklinde konuştu.