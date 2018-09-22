TY Elazığspor - K.Karabükspor maçının ardından

Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz ise ikinci golden sonra oyundan koptuklarını dile getirdi.

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında TY Elazığspor, sahasında K.Karabükspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle basın toplantısına katılmanın mutluluk verici olduğunu kaydeden TY Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, “Rakibe saygı duyarak oynamaya çalıştık. Oyuncularıma bunu söyledim. Genç bir takım, mücadele etmeye çalışıyorlar. Teknik direktörlerini, oyuncularını kutluyorum. Güzel bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Hep iyi oyundan yanaydım. Sonuç geleceğini düşünüyordum. Hem farklı kazanmamız hem hiç oynatmadığımız iki oyuncumuzu daha oynatmış olmamız güzel. Oyuncularımın emeğine yüreğine sağlık. Gol yemememiz de bizi mutlu etti. 4 gol atmamız öz güven açısından, şehrin dinamiklerini hayata geçirmemiz açısından önemliydi. Oyuncularım gayet iyi oynadı, ellerinden gelenin en iyisini yapmadılar belki ama bunun daha iyisini yapabilecek potansiyelleri var. Bundan sonraki maçlarda inşallah yaparız. Bir serinin başlangıcı olur inşallah. Elazığspor'un buna ihtiyacı var. Emin adımlarla gitmek istiyoruz. En azından devre arasına kadar ayaklarımızın üzerinde durup, ondan sonra transfer dosyasını açabilirsek güçlü bir Elazığspor'la devam ederiz” dedi.

Takımda forvet eksikliği olduğuna dikkat çeken Kaynak, “Ahmet Aras haricinde forvetimiz yok. Sağ beklerden, sol beklerden oluşturuyoruz. Takımda 6 tane gerçekte sağ bek oynayan oyuncumuz var. Bu oyuncularla bir emek sarf etmeye çalışıyoruz. Emeğimizin karşılığını aldık bugün” şeklinde konuştu.

K.Karabükspor cephesi

Elazığspor'u tebrik eden Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz ise, “Onlar adına sıkıntılı süreç bizde olduğu gibi devam ediyor. Bildiğimiz kadarıyla hafta boyunca antrenmana da çıkmamışlar. Maçın başında yediğimiz ilk gol ister istemez oyuncularımızı etkiliyor. Bunun yanında ilk yarı futbol adına olumlu işler yapmaya çalıştık. Kendi bariz hatalarımızdan pozisyonlar verdik. İkinci yarının başında yediğimiz golle de tamamen oyundan düştük. Geçen haftanın aynısını bu hafta da yaşamış olduk. Belli hataları hep yapıyoruz. İnşallah bunların üzerinde durarak daha da geliştireceğiz. Elazığ'ı kutluyorum. Eksikliklerimizi gidermek için tekrar devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.