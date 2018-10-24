İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TY Elazığspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları

TY Elazığspor, gerçekleştirdiği tek antrenmanla Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor, ligin 10.haftasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz haftayı Adana Demirspor'dan aldığı 3 puanla kapatan bordo beyazlı ekipte haftanın ilk çalışması bugün yapıldı. Teknik Direktör Orhan Kaynak ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idmanda yenileme antrenmanı yapıldı. Çalışmaya sağ dizinde ağrıları bulunan Orhan Şam katılmadı.


Bordo-Beyazlı ekip hafta boyunca bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.