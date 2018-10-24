TY Elazığspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları

TY Elazığspor, gerçekleştirdiği tek antrenmanla Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor, ligin 10.haftasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz haftayı Adana Demirspor'dan aldığı 3 puanla kapatan bordo beyazlı ekipte haftanın ilk çalışması bugün yapıldı. Teknik Direktör Orhan Kaynak ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idmanda yenileme antrenmanı yapıldı. Çalışmaya sağ dizinde ağrıları bulunan Orhan Şam katılmadı.
Bordo-Beyazlı ekip hafta boyunca bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek.