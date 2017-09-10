Ulukale köyü şehitleri anıldı

Tunceli’nin Çemişgezek İlçesine bağlı Ulukale köyünde 9 Eylül 1994 yılında terör örgütü PKK tarafından yapılan katliamda 13 kişi şehit düşmüştü.Ulukale Köyü Derneği tarafından Elazığ Belediye Kültür Merkezinde şehitler için program düzenlendi.Şehitlerin anıldığı programda, Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi.

Çemişkezek ilçesinin eğitim konusunda ilerlediğini aktaran Kaymakam Harun Kazez, “Eğitimin olduğu yerde şiddet, cehalet olmaz. Eğitimin olduğu yerde sevgi, saygı, hoşgörü olur. Şuanda bizim ilçemiz terörle anılmıyor, eğitimde başarı ile anılıyor.Ulukale köyünde 1994 yılında 13 canımız şehit düştü. 15 Temmuz darbe girişiminde yüzlerce insanımız şehit oldu. O tankların karşısına geçerek hainlere dur dediler. Eğer onlar olmasaydı memleketimizde özgürce yaşayamazdık” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK’nın yaşam standartlarını bozmaya çalışırken aynı zamanda bir çok masum insana kıydığını belirten Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’da, “30 Eylül 1994 tarihinde Ulukale’de yapılan olay esasında tarihe ibretle geçecek bir hadisedir. Masum kadınları, çocukları ve yaşlıları köyün meydanın da toplayarak üzerilerine açıktan ateş ederek oradaki insanlarımızı şehit ettiler. Bu alçaklar, hainler ve katiller elbette bu ülkede beklediklerini bugüne kadar bulamadılar, bundan sonrada asla bulamayacaklar. Bunlar bu ülkede kardeşi kardeşe düşman etmek, ülkeyi bölmek ve parçalamak istiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, güçlerini içeriden veya dışarıdan nereden alırlarsa alsınlar Ulukale’nin başı diktir. İnançlı, milli ve manevi değerlere önem veren insanları oldukça Allah’ın izniyle bayrağımızı yere indiremeyecekler” dedi.

Şehitlerin unutulmayacağını ve unutturulmayacağını dile getiren Başkan Yanılmaz, “1994 yılında Ulukale daha sonra ki tarihler de farklı yerlerde böyle olaylar oldu. Ancak 15 Temmuz 2016’da bütün dünyanın güçlerini arkalarına alarak bu ülkeyi bölmek, parçalamak, yok etmek ve ülkede yaşayanların huzurlarını kaçırmak isteyenler, gördüler ki bu millet 80 milyon olarak birbirini seven, inanan, güvenen ve kardeş ruhu içinde birbirine sırtını dayayan insanlardan oluşmaktadır. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Bu Türkiye’nin başında ülkesi için canını vermekten çekinmeyen attığı her adımda, ‘Benim kefenim üzerimde bu şekilde yol yürüyorum’ diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından köydeki katliamda şehit düşenlerin yakınlarına Ulukale Köyü Derneği tarafından plaket verildi.

Programa, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ,Çemişgezek Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, kurum müdürleri, STK başkanları,şehit yakınları ve davetliler katıldı.