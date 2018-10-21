Ulusal basın mensupları FHGC'yi ziyaret etti

Elazığ'a gelen ulusal basın mensupları Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'ni (FHGC) ziyaret etti.

Elazığ'ın daha etkin tanıtımını sağlamak amacıyla İstanbul ve Ankara'dan gelen ulusal medya muhabirleri, gazeteciler ile Ankara Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı üyeleri, FHGC'yi ziyaret etti. Kafile ziyaretinde FHGC Başkanı Semih Erdem ve Elazığ'daki medya mensupları ile bir araya geldi.

Cemiyetin 30 yılı aşkın bir tarihi olduğunu belirten Başkan Semih Erdem, “100' e yakın üyemiz var. Bunun 36'sı sarı basın kartı sahibidir. Bizim ayrıyeten cemiyetimiz Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna üyedir. Orada sarı basın kartlı 3 tane temsilcimiz var. 2 ayda bir toplantı yapıyoruz. Biz gittiğimiz yerlerin tanıtımını yapıyoruz. Gerek televizyonda gerekse yazılı basında elimizden geleni yapıyoruz. Bir meslek taşınız olarak sizden bu tanıtımı bekliyoruz. Elazığ Doğu da olmasına rağmen huzurlu bir yerdir. Terör hiç girmemiştir. Buda bizim için büyük bir avantajdır” dedi.

Aralarında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gazetecilerin olduğunu aktaran Ankara Elazığ Kültür ve Tanıtıma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlayan ise , “Şehri ve Harput'u tanıtmayı amaçladık. 2018 tarihinde Harput, UNESCO'nun geçici listesine alındı. Bu projeyi de Elazığ Belediyesi ile yürüttük. Elazığ'ı laf ve yazı ile tanıtmak çok zor. İfade etmek anlatmak işin en kolay yöntemidir. Kelimeleri değiştirerek olduğundan daha iyi yada daha kötü gösterebilirsiniz. Bende bu yöntemi çok benimsemiyorum. Yöntem göze hitap etmektir. Direk görmektir. Gördükten sonra orayı değerlendirmektir” diye konuştu. Çeşitli belgeseller çektiğini dile getiren yapımcı Erdem Noyan ise, “17'inci belgeseli Elazığ'da çektim. Hayalimde hep Harput belgeselini çekmek vardı. Nihayet gerçekleşti. Elazığ'da tarih ve kültür belgeseli çekiyorum. Belgeseli geçen hafta bitirdim. Kurgular bitince teslim edeceğim. Elazığ da yaptığım belgesel memleketimizi daha iyi tanıtacaktır” ifadelerini kullandı.