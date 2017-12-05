İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi koordinesinde, Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürüttüğü “Umutlarımız Çocuklar”projesi doğrultusunda öğrenciler, rol model devlet büyüklerine ziyaret gerçekleştirmeye başladı. Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın ziyareti ile başlayan projesi kapsamında bugünde 20 öğrenci İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül’ü ziyaret etti.

Öğrencilerin sorularını cevaplayan Emniyet Müdürü Cangül, onların da polislik mesleğini seçebileceklerini belirtti. Daha sonra Cangül öğrencilere satranç takımı hediye etti.