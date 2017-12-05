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05 Aralık 2017 16:29

"Umutlarımız Çocuklar" projesi

Elazığ’da “Umutlarımız Çocuklar” projesi kapsamında 20 öğrenci İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül’ü ziyaret etti.


05 Aralık 2017 16:29


İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi koordinesinde, Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürüttüğü “Umutlarımız Çocuklar”projesi doğrultusunda öğrenciler, rol model devlet büyüklerine ziyaret gerçekleştirmeye başladı. Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın ziyareti ile başlayan projesi kapsamında bugünde 20 öğrenci İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül’ü ziyaret etti.


Öğrencilerin sorularını cevaplayan Emniyet Müdürü Cangül, onların da polislik mesleğini seçebileceklerini belirtti. Daha sonra Cangül öğrencilere satranç takımı hediye etti.




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