Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 11:58

Üniversite güzergahına 14 ek sefer

Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Fırat Üniversitesi güzergahına Pazartesi gününden itibaren 14 ek otobüs seferi yapılacağı bildirildi.

Üniversite güzergahına 14 ek sefer

24 Aralık 2017 11:58


Elazığ Belediyesi’nden yapılan açıklamada, üniversite güzergahında zaman zaman yaşanan sıkıntıları çözüme kavuşturmak amacıyla yeni bir uygulamanın 25 Aralık Pazartesi gününden itibaren başlatılacağı belirtildi.


Günlük 86 sefer yapılmasına rağmen öğrencilerin mağdur olmamaları adına üniversite güzergahına 14 ek sefer ilave edildiği belirtilen açıklanın devamında, belediye araçlarında para geçerli olmadığından öğrencilerin Gazi Caddesi’nde bulunan Elazığ Belediyesi İş Merkezi ve şehrin muhtelif noktalarında bulunan kart satış ve yükleme merkezlerine başvurarak ELZ-KART almaları gerektiği aktarıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
7
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Salı
    Sisli
    9°C
  • Çarşamba
    Sisli
    9°C
  • Perşembe
    Sisli
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç