Elazığ Belediyesi’nden yapılan açıklamada, üniversite güzergahında zaman zaman yaşanan sıkıntıları çözüme kavuşturmak amacıyla yeni bir uygulamanın 25 Aralık Pazartesi gününden itibaren başlatılacağı belirtildi.

Günlük 86 sefer yapılmasına rağmen öğrencilerin mağdur olmamaları adına üniversite güzergahına 14 ek sefer ilave edildiği belirtilen açıklanın devamında, belediye araçlarında para geçerli olmadığından öğrencilerin Gazi Caddesi’nde bulunan Elazığ Belediyesi İş Merkezi ve şehrin muhtelif noktalarında bulunan kart satış ve yükleme merkezlerine başvurarak ELZ-KART almaları gerektiği aktarıldı.