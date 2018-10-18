Üniversite ve anaokulu öğrencileri mesire alanına fidan dikti

Elazığ'da üniversite ve anaokulu öğrencileri Cip Mesire Alanına fidan dikti.

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, çevre sağlık ve iletişim dersi kapsamında fidan dikme etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında Cip Mesire Alanına giden üniversite öğrencileri, anaokulu öğrencileri ile birlikte fidan dikimi gerçekleşti.

Anaokulu öğrencileriyle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdiklerini dile getiren Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih Çakar, “Tabi bu dikim sembolik bir dikim. Önemli olan çevreye duyarlı olan herkesi bu şekilde girişimde bulunması. O zaman çevremiz daha güzel olacak, hayat daha güzel olacak ve küçük çocuklarımız ileriye daha güvenli daha huzurlu bir şekilde bakacak. İnşallah bu duyarlılığımız herkese örnek olacaktır ”dedi.

Projenin amacından bahseden üniversite öğrencilerinden Fatih Ahmet Baltacı ise , “Projemizin amacı doğa sevgisini, anaokulu öğrencileriyle beraber üniversite öğrencilerimizle birlikte dikerek onlara doğa sevgisini aşılamak istedik"diye konuştu.

Amaçlarının, anaokulu öğrencilerine küçük yaşlarda doğa sevgisini aşılamak olduğunu aktaran Mahmut Taşkın'da, böyle güzel bir projeye imza atmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.