Ünlülerden İsrail ve ABD’ye tepki

Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali ödül törenine katılan ünlü isimler, İsrail ve ABD’yi kınayıp tepki gösterdi.

Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali ödül töreni yapıldı. Gazze’de hayatını kaybedenler nedeniyle sade bir şekilde geçen törende Cihat Tamer, Bulut Aras, Defne Yalnız, Fatih Doğan gibi birçok ünlü isme ödül verildi. Ünlüler, ABD’nin skandal bir kararla büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmasını ve İsrail güçlerince Gazze’deki protestolarda 55 kişinin öldürülmesine tepki gösterdi. Olayı şiddetle kınadığını belirten Cihat Tamer, “Amerika ile İsrail’in yaptığı alçakça bir saldırı. Daha önceden de İsrail, İran’a ve Suriye’ye saldırdı. Gücünü Amerika’dan alıyor. Çok üzücü bir durum. İnşallah düzelir” dedi.

Hüngür hüngür ağlamak istediğini dile getiren Bulut Aras, “Böyle bir zulüm olur mu. Allah boşuna bunları lanetlememiş. Dünya üzerinde lanetli tek millet bunlardır. Allah kahretsin onları. Allah belalarını versin. İnşallah dünya üzerinden yok olup giderler” diye konuştu.

İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı aklı başında her insanın kınadığını ifade eden Defne Yalnız ise, "Ölenlere rahmet diliyorum. Bir gün onların da zafer kutlamaları yapacağı gün olacağına inancım sonsuz” şeklinde konuştu.

Törende Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Masar Ayas, Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Serdar Kara, kurum müdürleri ve çok sayıda ünlü ile davetliler yer aldı.