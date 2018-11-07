Uyuşturucu madde satarken yakalanan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu madde satarken yakalanan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada bir iş yeri önünde uyuşturucu madde satan ve alan 2 şüpheli tespit edilerek düzenlenen operasyonla suç üstü yakalandı.Yakalanan şüpheliler üzerinde yapılan aramada bir miktar metanfetamin maddesi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 690 TL ile 1 adet 7,65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 14 adet fişek ele geçirildi.

Polis yakalanan şüphelilerden birinin ayrıca kasten adam yaralama suçundan arandığını tespit etti. 2 şüpheli emniyette ifadeleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.