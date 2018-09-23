Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Fırat Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre uyuşturucuya başlamanın en önemli nedenlerinden birisinin ‘merak' olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı ve Elazığ Valiliği desteğiyle Anadolu Yayıncılar Derneği koordinatörlüğünde ‘‘Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü" sempozyumu düzenlendi. Bir otelde düzenlenen sempozyumda uyuşturucunun yaygın bir hale geldiğine dikkat çekilerek, yerel ve ulusal medyanın üzerine düşen sorumluluklarına değinildi. Dünyada uyuşturucu kullanımının 250 milyon olduğunu belirten Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Türkiye'de de son dönemde uyuşturucu kullanımının çocuk yaşlara kadar indiğini, bu nedenle böyle bir sempozyum düzenlediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanının çizdiği vizyon ve çerçevede uyuşturucu ile mücadeleyi terörden farksız gördüklerini ve konseptlerini de ona göre belirlediklerini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “İletişim, ilgi, data ve birçok çağın iç içe geçtiği çok katmanlı bir çağda yaşıyoruz. Burada iletişim aracı olarak medyanın rolü konu olarak seçilmesi fevkalade önemlidir. Fırat Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre uyuşturucuya başlamanın en önemli nedenlerinden birisi ‘merak' yüzde 56 çıkmıştır. Uzmanlarca anlatılması, dile getirilmesi çok önemli. Zira yanlış iletişim araçları tarafından veya yanlış bir terminolojiyle dile getirildiği zaman merak uyandıracaktır“ dedi.

Geçen yılın ilk 9 ayına göre sadece esrar yakalamalarında yüzde 650'ye varan 6 katı aşkın bir artış olduğuna dikkat çeken Vali Kaldırım, “Genel konsept, ilimizde uyuşturucu ile mücadelede son 1 yılda örnek bir iş birliği içerisinde iyi mücadele ediyoruz. Burada bu tür yapıların suç organizasyonlarının belini kırdık. Zira kokainde üç kat bir artış var. Maalesef gençlerin ağına düştüğü extacy gibi haplı kullanımda da yakalanmalarda iki katı bir artış var. Dolayısıyla bu mücadelenin ne kadar verimli ve isabetli yapıldığını ve birlikte hareket edildiğinde ne kadar başarılı olduğunu görmekteyiz. Geleneksel yöntemlerin yanında 'deep wep' dediğimiz kimsenin farkına varamadığı, anonim olan, kullanıcısının belli olmadığı ve kimin nereden girdiği belli olmayan alanın aslında buz dağının görünen alt kısmının çok farklı olduğunu görüyoruz“ şeklinde konuştu.

Her şeyden önce iyi bir eğitimle toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise, "Türkiye'nin 81 ilinde ekonomik krizin gerekçeleri ve çözümleri konuşulurken Elazığ'da yaşamın diğer boyutundaki sorunlarla ilgilenmesi gerektiği konusunda böyle bir panelin yapılmasından mutluluk duyuyorum. Toplumdaki sorunların temelinde eğitim var. Tabii ki uyuşturucu kullanmanın gerekçeleri ve çözümleri vardır. Bununla mücadeledeki sosyolojik ve psikolojik boyutları vardır. Ama her şeyden önce iyi, sorumlu bir eğitimle toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir“ diye konuştu.

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın en temel yolunun spor ve eğitim olduğunu kaydetti.

Sempozyuma Vali Çetin Oktay Kaldırım, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudbettin Demirdağ, medya temsilcileri, kurum müdürleri, STK başkanları ile çok dayıda davetli katıldı.