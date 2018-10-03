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Uyuşturucuyu makatlarına gizlemişler

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 şüphelinin makatlarına gizlediği 100 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 şüphelinin makatlarına gizlediği 100 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Elazığ-Bingöl yolunda durdurulan bir otobüste yapılan aramada 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan iç beden muayenesinde makatlarına gizlenmiş 3 paket halindeki 100 gram eroin ele geçirildi.


Uyuşturucu madde ticaretinden ifadesi alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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