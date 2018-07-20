Üzerine televizyon düşen çocuk hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Muş’un Kıyık köyünde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi mutfakta yemek hazırlarken, oturma odasında oynayan 2 yaşındaki Yusuf S’nin üzerine televizyon düştü. Ağır yaralanan Yusuf, ambulansla ilk önce Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ’a sevk edilen Yusuf’un yolda kalbi Bingöl durdu. Bingöl’de sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kalbi tekrar çalıştırılan Yusuf, ardından Elazığ’a nakledildi. Elazığ’da bir hastanede tedavi altına alınan Yusuf, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda Cumhuriyet Savcısının otopsi yapmasının ardından çocuğun cansız bedeni acılı aile tarafından alındı. Cenaze aracına konulan Yusuf’un minik bedeni son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketine götürüldü.