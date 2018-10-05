Uzman Dr. Kapan: "Ozon tedavisi Lösemi hariç, kanser dahil her türlü tedavide kullanılabilinir"

Oktay Kapan, bağışıklığın güçlendirilmesi ve enfeksiyonlara karşı direnç amacıyla yapılan tedavinin, lösemi hariç diğer kanser tedavilerine ek yöntem olarak kullanıldığını söyledi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Oktay Kapan, Ozon tedavisi ile ilgili bilgi verdi. Ozon tedavisinin ileri derecede dezenfekte edici özelliği olduğunu kaydeden Uzman Dr. Kapan, "Ozon, atmosferde bulunan en önemli gazlardan biridir. Atmosferde güneşin yaydığı yüksek enerji yüklü ultraviyole ışınlara karşı koruyucu filtre görevi görür. 1900'lü yıllardan itibaren tıpın birçok alanına girmeye başlamıştır. Baş ağrıları, baş dönmesi, dengesizlik, titreme, yürüyüş bozukluğu, parkinson hastalığı, felç, Alzheimer demans, uyku bozuklukları, epilepsi, sara, huzursuz bacak sendromu, boyun, bel, sırt, kol, bacak ağrıları, ellerde ayaklarda uyuşma, üşüme, yanma ve bilinç bozuklukları gibi birçok nörolojik hastalık bulunmaktadır. Ozon, damar dolaşım bozuklukları vücudun herhangi bir yerindeki damar problemlerinde ve beyin damar rahatsızlıklarında yaygın olarak kullanılır.Ozon tedavisi, romatizmal ağrılarda bağışıklığın güçlendirilmesi ve enfeksiyonlara karşı koruyucu olarak uygulanan bir yöntemdir. Ozon tedavisi ile çok güçlenen hastanın kendine güveni artar, kendini daha güçlü hisseder, hastalıkla daha iyi mücadele eder, psikolojisi düzelen hasta hayata daha gülerek bakmaya başlar “dedi.

"Ozan tedavisi birçok alanda kullanılıyor"

Kanser tedavilerinde Avrupa'da ve dünyada yaygın olarak kullanıldığını aktaran Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Kapan, "Ozon tedavisi günümüzde çok bilinen bir tedavi yöntemi değildir. Özellikle Almanya, Rusya ve Küba ülkelerinde çok kullanılmaktadır. Türkiye'de ise daha yeni kullanılan bir yöntemdir. Burun, göz ve alerjik astım tedavilerinde oldukça etkilidir. Fibromyaljik (kronik) ağrılarda etkilidir. Stresi azaltmada ve eklem aralığına yapılan ozon tedavisinde eklem harabiyet ve ağrılarında iyi neticeler almamıza sebep olur. Ülkemizde ise daha yeni kullanılmaya başlandı. Günümüzün en önemli problemi olan, stres, sıkıntı, anksiyete bozukluğu sonucunda tükenmişlik sendromun da kullanılabilir. Ayrıca günümüzde moda olan sağlıklı zayıflamada, genç görünüm ve sağlıklı yaşlanmada ozon tedavisi kullanılır. Ozonun, damar yolu ve lokal dediğimiz bölgesel yol gibi bir birkaç uygulaması vardır. Özellikle damar dolaşım bozuklukları dediğimiz vücudun herhangi bir damarında, organ damarında, beyin damarında ozon tedavisinin büyük bir faydası vardır. Romatizma, bağışıklığın güçlendirilmesi ve enfeksiyonlara karşı direnç amacıyla kullanılan bir tedavi yöntemidir. Ozonlanmış kanın hastaya verilmesiyle, pozitif olarak artan bir immün reaksiyonu başlatılır. Bu aynı zamanda vücudun genel direncinin ve zindeliğinin artmasına katkıda bulunur. Ozon tedavisi, lösemi hariç diğer kanser tedavilerine ek yöntem olarak kullanılmaktadır “ şeklinde konuştu.

"Hacamat birçok kişi tarafından yanlış uygulanıyor"

Günümüzde hacamat kupa uygulamasının birçok kişi tarafından yanlış uygulandığına dikkat çeken Uzman Dr. Kapan, "Doğru uygulama, temiz uygulama için bakanlık tarafından bir standart geliştirmiştir. Hacamat kupa yöntemi sadece sertifikalı hekimler tarafından uygulama yapılabilir. Hacamat ne kadar doğru yere ve uygun zamanda uygulanırsa sonuçta o derece başarılı olur. Özellikle kronikleşmiş, günlük hayatında fiziksel ve zihinsel yorgunluk yaşayanlarda, enerji ihtiyacı hissedenlerde ozon tedavisinin yararı fazladır. Hacamat kupa uygulaması, baş ağrıları, migren başta olmak üzere tüm vücut ağrıları, endişe, stres, sıkıntı durumları, tükenmişlik sendromu gibi rahatsızlıklara faydası vardır" ifadelerini kullandı.