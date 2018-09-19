Üzümde bereket yılı, Türkiye'nin yarısı Elazığ'dan ürün alıyor

Türkiye'nin en güzel üzümlerinin yetiştirildiği iller arasında yer alan Elazığ'ın Hoşköy köyünde üzüm bereketi yaşanıyor. Yüzde 90 verimin alındığı köyde üreticilerin yüzü gülerken, Türkiye'nin yarısına Elazığ'dan üzüm gönderiliyor.

Türkiye'de üzüm konusunda sayılı illeri arasında yer alan Elazığ'da yaklaşık 110 dönümlük alanda yıllık 85 bin ton civarında rekolte elde ediliyor. Özellikle üzüm bağları ile dikkat çeken ve bir çok üzüm çeşidi yetişen Hoşköy'de, Eylül ayı itibariyle tatlı bir telaş yaşanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde bağ sahipleri, bir sezonluk emeklerinin karşılığını almak için üzümlerini toplamayarak siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Geçen sene dolu nedeniyle verimin yüzde 80 oranında düşük olduğu köyde, bu sene yüzde 90'lık bir verimle bolluk yaşanıyor. 3 ay süren toplama sezonunda yaklaşık 500 mevsimlik işçi de farklı illerden gelerek bağlarda çalışıp ekmek paralarını çıkartıyor.

"Verim yüzde 90'larda"

Bu sene hasadın iyi olduğunu belirten bağ sahiplerinden Engin Ertürk, “Verimimiz güzel ve kaliteli. Sadece maliyetten, enerji yönünden yana biraz sıkıntımız var. Enerji ve ilaç maliyeti de yüksek. Onun haricinde çok şükür bir sıkıntımız yok. Geçen yıl üzüm hasadının yüzde 80'ini doğal afet nedeniyle kaybettik. Bu sene öyle bir sıkıntımız yok. Üzümde hemen hemen yüzde 90 civarında verim var. Bu sene bereketli bir yıl. İnşallah böyle devam eder” dedi.

Bir dönümde 4 tona yakın hasılat beklediklerini vurgulayan Ertürk, “Hoş köy olarak buradan Türkiye'nin yaklaşık 50 iline dağıtım yapıyoruz. Yurtiçine bayağı bir satışımız var. Yurtdışına da üzüm satıyoruz. Hasadımız bundan 1 ay önce başladı ve 10 Kasım'a kadar devam eder. Köyümüzde üzüm çeşidi çok. Ama ana üzüm olarak 5 çeşit ürünümüz var. Şifonu, Çüngüş ağanı, öküz gözü, boğaz kere, köhnü gibi üzüm çeşidimiz var. Köyümüzde 500' yakın mevsimlik işçi çalışıyor. Bu da mevsimlik işçilere bir katkıdır. 3 ay boyunca ortalama 500 işçi gelip gider” diye konuştu.

"Kilosu 2 ile 2,5 liraya satılıyor"

Üzüm hasadının bu sene yüzde 90 verimli olduğunu aktaran Mustafa Berker ise, “Hem kalitede hem de verimde bir sıkıntı yok. Yalnız geçen seneye göre ilaç ve elektrik maliyetleri yüksek. 100 gramlık ilacın maliyeti 100 TL olmuş. Bugünkü piyasada üzümün satışı 2 ile 2,5 TL arasındadır. Siyah üzümün fiyatı 3,5 TL'ye kadar çıkmaktadır. Pazarlama konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Hemen hemen Türkiye'nin yarısı gelip buradan alıp gider. Dediğimiz gibi verimde, kalitede, pazarda herhangi bir sorunumuz yok” şeklinde konuştu.

Geçen yıl satışları iyi olmadığını dile getiren eşiyle birlikte bağda üzüm toplayan Nafiye Ertürk ise bu yıl verimin ve satışın çok güzel olduğunu kaydetti.