Uzun;"Vergi indirimleri piyasayı rahatlatacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ÖTV ve KDV indirimiyle ilgili MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Hasan Uzun değerlendirmede bulundu.

Ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar sonucu bazı sektörlerde durgunluk yaşandığını belirten Uzun,"Otomotiv, mobilya, beyaz eşya ve konutta KDV ve ÖTV indirimi kararı ekonomiye ve piyasalara hareketlilik,bu sektörlere canlılık getirecektir. Türkiye'nin hedeflerine ulaşması ve güçlü ekonomiye kavuşması adına devletimizin yoğun çabaları kısa sürede sonuç verecektir"dedi.

ÖTV ve KDV indirimi yapılan sektörler Türkiye'yi ayakta tuttuğuna dikkat çeken Uzun,bu sektörlerin desteklenmesinin tüm iş dünyasını olumlu yönde etkileyeceğini aktardı.

İş dünyası olarak, ekonomide çarkları döndürecek, büyümeyi sürdürülebilir kılacak bu uygulamadan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını da dile getiren Uzun," MÜSİAD Elazığ üyeleri ile birlikte enflasyon ile mücadeleye tam destek veriyoruz. Ülkemizin çıkarları doğrultusunda üretmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Özellikle reel sektörün taleplerinin karşılık bulmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a teşekkürlerimizi sunuyoruz"diye konuştu.