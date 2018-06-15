Vali, bayramlaşmada huzurevi sakinleriyle "Bocce" oynadı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Elazığ Valiliğinde resmi bayramlaşma töreni düzenlendi. Vali Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın, tebrikleri kabul ettiği bayramlaşmaya CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, kurum müdürleri, bazı siyasi parti başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri, İl Jandarma Komutanlığında askeri personelle, Sevi Bağlarında emniyet personelle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Ardından Gazi Huzurevine geçen Vali Kaldırım ve protokol üyeleri yaşlılara karanfil verdi. Vali Kaldırım ve protokol üyeleri yetişkin gençler turnuvalarında yarışan huzurevi sakinleri ile "Bocce" oynadı. Sevgi evlerinde çocukları da ziyaret eden protokol, ardından şehitliğe ve uygulama noktalarına geçti.

Çok huzurlu bir bayram yaşadıklarını aktaran Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Ramazan da Elazığlımıza uygun, iklimine uygun çok güzel geçti. Huzurlu, mutlu bir Ramazan geçirdik. Kaynaşmanın birliğin beraberliğin kardeşliğin üst düzeye çıktığı bir Ramazan yaşadık. Akabinde de güzel bir bayram yaşıyoruz. Bayramın ilk gününden son gününe kadar vatandaşın huzurunu bozacak bir olayla karşılaşmayız. Bütün tedbirlerimizi aldık. Şuanda fedakar arkadaşlarımız güvenlik personelimiz koruyucularımız sahadalar. Hem asayiş hem huzur hem de trafik yönünde tedbirlerini alıyorlar. Amacımız vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde eşiyle dostuyla akrabasıyla yakınlarıyla huzurlu bir bayram yaşamaları temennimizdir" dedi.

Huzurevini ziyaret ettiklerini de dile getiren Vali Kaldırım, "Bizden "Bocce" sahası talepleri vardı, yaptık, oynadık. Buradan sonra kabir ve şehitlik ziyareti yapacağız. Bütün ülkenin devlet millet kaynaşmasıyla beraber huzurlu, mutlu bir şekilde aziz milletimizle bayramı eda etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.