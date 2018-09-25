Vali Kaldırım, Ağın'da incelemede bulundu

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Ağın ilçesinde incelemelerde bulunarak, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Polis Memuru Şevket Uzun'un ailesini de ziyaret etti.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Ağın ilçesine gitti. İlçede yeni atanan Kaymakam Fatih Cıbıroğlunu ziyaret eden ve kurum amirleriyle bir araya gelen Vali Kaldırım, ilçede yapılan çalışmalar, üretilen yöresel ürünler ve tanıtımı konusunda önerilerde bulundu.Özellikle badem, Ağın Leblebisi, üzüm üretiminin önemine vurgu yapan Vali Kaldırım sakin şehir ve turizm çalışmalarınında hız kesmeden yürütüldüğünü aktardı.

Şehit ailesine ziyaret

Vali Kaldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul Ticaret Borsası önünde şehit edilen Polis Memuru Mehmet Şevket Uzun'un Bahadırlar köyündeki ailesine de gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da ileten Vali Kaldırım, şehit ailesinin istek ve taleplerini dinledi.

Şehitlerin , bu toprakları vatan yapmak için o mübarek canlarını gözlerini kırpmadan veren, cennetle müjdelenmiş aziz kardeşleri olduğuna değinen Vali Kaldırım," Onların hatıralarını canlı tutmak, bizlere emanetleri olan bu vatana ve ailelerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Devlet olarak da bütün taleplerini karşılamada azami gayret ve hassasiyet gösteriyoruz. Sürekli şehitlerimizin aileleri ile bir araya gelerek onların dertleriyle hemhal oluyoruz. Bizler bir aile isek, bir ve berabersek, birbirimizin derdiyle dertlenmeyi, sevinçlerimizi paylaşmayı da bilmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Ziyarette sonrası köyde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Kaldırım yöre halkı ile biraraya gelip sohbet etti.