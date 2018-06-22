Vali Kaldırım, Baskil’de incelemelerde bulundu

İlçe ve köy ziyaretlerini sürdüren Vali Çetin Oktay Kaldırım, Baskil’e giderek vatandaşlarla biraraya geldi ve yapımı devam çalışmalar hakkında Kaymakam Uhut Emre Koyuncu ile ilgililerden bilgi aldı.

İlk olarak Hacı Mustafa Köyünde yapımı devam 10 kilometrelik yolun birinci kat asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Vali Kaldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Şiş ve Cemil Yatkın’da eşlik etti.Ardından Köy Muhtarı Abidin Sakin’in evine de misafir olan Vali Kaldırım, son dönemlerde bölgede yaygınlaşan arıcılık faaliyetleriyle ilgili de bilgi aldı. Daha sonra Hacı Uşağı Köyüne giderek vatandaşlarla görüşen Kaldırım, Doğu Anadolu Projesi kapsamında yapılan sulama havuzlarını inceledi.

Yapılan sulama havuzları ile çevrede bulunan tarım arazilerinin faydalanacağını aktaran Kaldırım;" Yaklaşık 28 sulama havuzumuzla verimi artırarak daha kaliteli mahsül almayı hedefliyoruz. Bu yatırımlarla üreticilerimizin en önemli sorunlarını çözerek daha fazla gelir elde etmelerini sağlamış oluyoruz"dedi.

Şahindere Köyü Aliağa Mezrasına geçip yol çalışmasını yerinde gören Kaldırım, ilçe merkezinde hizmete giren tekstil fabrikasını da gezmesinden sonra ’Kesimhane ve Ütü Paketleme" binasın da da inceleme yaptı.