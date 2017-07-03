Vali Kaldırım: "Elazığ’a makamlarda durmak için gelmedik"

İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinden Elazığ Valiliğine atanan Vali Çetin Oktay Kaldırım göreve başladı. Vali Kaldırım için valilik önünde karşılama töreni düzenlendi. Yöresel kıyafetler giymiş iki çocuk tarafından çiçek verilen Vali Kaldırım’ı vali yardımcıları, oda başkanları ve STK temsilcileri karşıladı. Elazığ’da görev almış olmanın şahsı için şereflerin en büyüğü olduğunu dile getiren Vali Kaldırım, "Elazığ’da yaşayan herkesin hayatına bir şekilde dokunan, çok geniş bir sorumluluk sahasında mesai arkadaşlarımla birlikte görev yapacağım. Rabbim mahcup etmesin. Bu şehrin kamu düzeni, güvenliği, toplumun refahı, huzuru, bireylerin can ve mal emniyetleri bizim sorumluluğumuzdadır. İnsanımızın yaşamını koruma ve güvence altına alma, huzur ile refahın hakim olduğu müreffeh bir mekan oluşturma, gelişme, kalkınma, cazibe merkezi olma ve yatırımlar için güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortam oluşturma bizim sorumluluğumuzda olacaktır" dedi.

"Ülkemiz ve Elazığ için çok çalışacağız"

Elazığ’da bugün bir takım ziyaretlerde bulunduğunu belirten Vali Kaldırım, "Bugün şehit Fethi Sekin’in kabrini ziyaret edip dualarını aldık. Baskil ilçesinin Doğancık köyünü ziyaret ettik. Orada Ahmet amcayla karşılaştık. Ahmet amca üstü kirli olduğu için bize, ’Kusura bakmayın’ dedi. Bende ’Bu sizin için bir şereftir’ dedim. Bende köylü çocuğuyum. Harput’u gezdim. Harput ilimiz için önemli bir değerimiz. Biz ülkemiz ve Elazığ için çok çalışacağız. Elazığ’a makamlarda durmak için gelmedik. Köy köy, belde belde, mezra mezra gezip sorunları yerinde tespit edip çözümler üretmeye çalışacağız. İlimizin potansiyeli yüksek. İlimizin marka değeri insanımız. Kalkınmada ve gelişmede insan unsuru çok önemli. İnşallah bizde sorumluluğumuzun altında ezilmeyiz. Bütün beldelerimizi, köylerimizi gezeceğiz vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz. Şehrin bütün dinamikleri ile birlikte yeni projelerde geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.