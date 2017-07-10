Vali Kaldırım, Elazığ’da turizmin kalkınması için çalışıyor

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice ilçesindeki doğal ve turistik yerleri gezdi. Gezisine Hazar Gölü ile başlayan Vali Kaldırım, Hazar Gölü etrafındaki turizm yatırımları ve imar planlaması ile arıtma projesinin durumu hakkında Sivrice Kaymakamı Mustafa Temiz’den bilgi aldı. Hazarbaba Kayak Merkezini de gezen, merkezin potansiyeli ve yapılması gerekenler konusunda işletmeci firma yetkililerinden bilgi alan Vali Kaldırım, daha sonra kayak pistinin üst kısımlarında yürüyüş gerçekleştirerek, yamaç paraşütü yapan Elazığ Sportif Havacılık Kulübü üyeleriyle yamaç paraşütü ve Elazığ’ın bu konudaki potansiyeli hakkında bilgi aldı.

Elazığ’ın önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Bölgede var olan bu potansiyelin iyi değerlendirilerek turizmin çeşitlendirilmesi gerekiyor. Yapılacak çalışmalar ve tanıtımlar ile daha yüksek seviyeye çıkarılabilinir. Hazar Gölü’nün turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için Hazar Gölü ve civarını içeren imar planlamasının tamamlanması büyük önem ifade ediyor. Hazarbaba kayak merkezinin de sadece kışın kayak için kullanılmasının yanında yılın dört mevsimi kullanılmalı. 12 ay boyunca başta yamaç paraşütü ve dağ doğa yürüyüşü olmak üzere turizmin çeşitlendirilerek çok sayıda sportif etkinlik için önemli bir merkez olarak öne çıkabilir” dedi.

Alaattin köyünü de ziyaret ettiklerini ve köyün Elazığ’ın önemli arıcılık ve hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Vali Kaldırım, Elazığ’ın bir tarım ve hayvancılık merkezi olduğunu dile getirdi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın Eşi Berihan Kaldırım ve çocuklarıyla birlikte gerçekleştirdiği geziye Sivrice Kaymakamı Mustafa Temiz de eşlik etti.