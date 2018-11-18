Vali Kaldırım, Elazığspor için destek istedi

Lig'de sıkıntılı günler geçiren Elazığspor için Vali Çetin Oktay Kaldırım başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Lig ekiplerinden TY Elazığspor'da maddi sıkıntı devam ediyor. Son olarak İzlandalı yıldız Elmar Bjarnason'u alacağını ödenmediği için kaybeden Bordo-Beyazlı ekip için, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım yardım kampanyasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Vali Kaldırım sosyal medya hesabından:"Haydi Elazığ, Haydi Türkiye,Elazığsporumuz için başlattığımız ve şahsi hesabımdan 10 bin lira yatırdığım bu büyük kampanyaya destek olalım.En büyük markamız Elazığsporumuz'a hep birlikte sahip çıkalım, az çok demeden takımımızın yanında olalım”diyerek destek istedi.