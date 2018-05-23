Vali Kaldırım, gecesini köyde geçirdi

Vali Çetin Oktay Kaldırım, eşi Berihan Kaldırım’la birlikte İçme Köyünde ikamet eden 83 yaşında ki Yusuf Sarptaş ve ailesine misafir oldu. Köy Muhtarı Vedat Mutlu tarafından karşılanan Vali Kaldırım, Sarptaş ailesi ile iftar yaptıktan sonra köy sakinleriyle sohbet etti. Kaldırım, talimatları doğrultusunda köyde tadilatı yapılan Gevan Camiinde de teravih namazını kıldı.

Namaz çıkışı da köyden ayrılmayan Kaldırım çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Okuma-Yazma Seferberliği kapsamında dereceye giren 67 yaşında ki Fethiye Toptaş’ın evine gitti. Okuma yazma öğrenen Toptaş, Emine Erdoğan’a kendi el yazısı ile mektup yazacağını söyledi.

Ziyaret anısına Vali Kaldırım, Toptaş ailesine Kura’n-ı Kerim hediye etti.