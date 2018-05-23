Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 11:14

Vali Kaldırım, gecesini köyde geçirdi

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, gitti bir köyde konuk olduğu evde iftar yapıp, 67 yaşında okuma yazma öğrenen Fethiye Toptaş’ı da ziyaret etti.

Vali Kaldırım, gecesini köyde geçirdi

23 Mayıs 2018 11:14


Vali Çetin Oktay Kaldırım, eşi Berihan Kaldırım’la birlikte İçme Köyünde ikamet eden 83 yaşında ki Yusuf Sarptaş ve ailesine misafir oldu. Köy Muhtarı Vedat Mutlu tarafından karşılanan Vali Kaldırım, Sarptaş ailesi ile iftar yaptıktan sonra köy sakinleriyle sohbet etti. Kaldırım, talimatları doğrultusunda köyde tadilatı yapılan Gevan Camiinde de teravih namazını kıldı.


Namaz çıkışı da köyden ayrılmayan Kaldırım çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Okuma-Yazma Seferberliği kapsamında dereceye giren 67 yaşında ki Fethiye Toptaş’ın evine gitti. Okuma yazma öğrenen Toptaş, Emine Erdoğan’a kendi el yazısı ile mektup yazacağını söyledi.


Ziyaret anısına Vali Kaldırım, Toptaş ailesine Kura’n-ı Kerim hediye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç