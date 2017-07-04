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04 Temmuz 2017 17:48

Vali Kaldırım, Harput Kalesi’nde incelemelerde bulundu

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Harput Kalesi’ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarını inceledi.

Vali Kaldırım, Harput Kalesi’nde incelemelerde bulundu

04 Temmuz 2017 17:48


Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, UNESCO dünya mirası geçici listesine girmesi için çalışmalar başlatılan Harput Mahallesi’ni ziyaret etti. Harput Kalesine giden Vali Kaldırım, kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında Kazı Başkanı Doç. Dr. İsmail Aytaç’tan bilgi aldı.


Harput’un önemli bir tarihi mekan olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Harput dünyada markalaşmış bir yer. Harput’un 2 bin 800 yıllık bir tarihi var. Harput’ta birçok medeniyet yer almış. Bizimde bu markayı iyi değerlendirmemiz lazım. Burada kazı ve restorasyon çalışmaları yapılıyor. Restorasyon çalışmaları bittikten sonra ziyaretçiye açılacak. Harput, hem din hem de kültür turizmi açısından iyi değerlendirilecektir. Elazığ uluslararası arenada tanıtmak gerekiyorsa en önemli mekanlardan birisi Harput’tur" dedi.




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