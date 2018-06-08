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08 Haziran 2018 16:42

Vali Kaldırım, Harput’ta incelemede bulundu

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine giren Harput’ta incelemelerde bulundu.

Vali Kaldırım, Harput’ta incelemede bulundu

08 Haziran 2018 16:42


Vali Çetin Oktay Kaldırım, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine giren binlerce yıllık tarihi Harput Mahallesi’ni ziyaret etti. Harput Jandarma Karakolunda hem trafik, hem de asayiş durumu ile bilgi alan Kaldırım, ardından tarihi mahallede restorasyon çalışması devam eden yapıları inceledi.


Harput’un UNESCO Dünya Geçici Miras listesine girerek dünyanın sayılı kültür ve turizm destinasyonlarından birisi olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Biz bu mekanın markalaşması ve dünyaya tanıtılması için yoğun faaliyetlerde bulunuyoruz. Cidde, Dubai, Paris, Berlin ve değişik fuarlarda yoğun tanıtım etkinlikleri yaptık. Ağustos ayında Tokyo’ya çıkarma yapıp Gastronomi, Kürsübaşı, Harput Musikisi, mehter gösterileri gibi aktivitelerle tam bir tanıtım şöleni yapacağız. Bir yandan bunları yaparken bir yandan yoğun bir şekilde altyapı ve restorasyon çalışmaları yapıyoruz. Bunlardan birisi olan 13. Yüzyılda Artuklu ve Selçuklular tarafından yapılan fakat günümüze kadar sadece kapısı ve iki mihrabı ulaşmış Tarihi Esadiye Camii’ni ayağa kaldırmaktır. Bunun için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile beraber ortak çalışma yürütüyoruz. Yakın zamanda Esadiye Camii ve içerisinde bulunan çilehane ile külliyeyi tarihi hüviyetine uygun olarak restore ederek halkımızın ve inanç turizminin hizmetine sunacağız” dedi.




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