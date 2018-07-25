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25 Temmuz 2018 17:55

Vali Kaldırım, kapalı çarşıyı gezdi

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kapalı çarşıyı gezerek esnaflarla bir araya geldi.

Vali Kaldırım, kapalı çarşıyı gezdi

25 Temmuz 2018 17:55


Vali Çetin Oktay Kaldırım, kapalı çarşı esnafını ziyaret etti. Esnafın talep ve isteklerini dinleyen Vali Kaldırım, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişare de de bulundu. Çarşıya gelen vatandaşlarla da görüşen Vali Kaldırım, aynı zamanda yöresel ürünleri tattı.


Kapalı Çarşı’nın ilin önemli kültür ve ticaret merkezlerinden biri olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Sık sık yaptığımız esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bugün ki durağımız Kapalı Çarşı oldu. Bu mekan gerek kültürel gerekse ticari faaliyetler bakımından son derece önemli bir yer. Buraya gelen vatandaşlarımız ve misafirlerimiz Elazığ’ın geleneksel lezzetlerinden olan orcik, badem şekeri, pestil gibi yöresel ürünleri alıyor. Bir çok ürünün teşhir edildiği ve yer aldığı son derece önemli bir tarihi çarşımız. Burada gezerken esnafımızdan ve vatandaşımızdan olumlu geri dönüşler aldık. Bu geri dönüşleri değerlendirerek önümüzde ki günlerde daha iyi ve sağlıklı hizmet verilmesi gayreti içinde olacağız” dedi.


Vali Kaldırım, ziyaret sırasında karşılaştığı çocuklara da oyuncak hediye etti.




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