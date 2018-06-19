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19 Haziran 2018 11:01

Vali Kaldırım, Keban’da incelemelerde bulundu

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım,Keban ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Kaldırım, Keban’da incelemelerde bulundu

19 Haziran 2018 11:01


Vali Çetin Oktay Kaldırım beraberinde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’la birlikte Keban ilçesine gitti. İlçeye bağlı Bahçeli köyünde ilk önce 1993 yılında Hakkari’de şehit olan Polis Memuru Orhan Akpınar’ın alisini ziyaret eden Vali Kaldırım, ardından Kuşçu köyüne geçti.Bahçeli Köyü Muhtarı Kamil Doğan ve Kuşçu Köyü sakinleri tarafından köyler hakkında bilgi alan Vali Kaldırım iki köy arasında kalan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.


İl Özel İdaresi tarafından yapımı gerçekleştirilen ve yaklaşık 14 köyü ve 20’ye yakın yerleşim yerini birbirine bağlayan Gogo Deresi Zırkı Grup Yolunu da inceleyen Vali Kaldırım, ardından ilçe merkezine geçerek esnaf ziyareti yaptı.


Kaymakam İlyas Öztürk’den de bilgi alan Vali Kaldırım ilçe ziyaretini tamamladı.




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