Vali Kaldırım köyleri inceledi, şehit aileleriyle bir araya geldi

Vali Çetin Oktay Kaldırım, eşi Berihan Kaldırım'la birlikte ilçeye bağlı Kuluşağı Köyü Beyler Mezrası'nda 21 Mayıs 2017 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Sakınç'ın ailesine hac ziyareti dönüşü konuk oldu. Vali Kaldırım daha sonra Aşağıkuluşağı Köyü'nde onarımı devam eden köy camisinde inceleme de bulunup, İl Özel İdaresinin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Kaldırım, daha sonra yine eşi Berihan Kaldırım'la birlikte geçtiğimiz günlerde El-Bab'ta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Levent Yerli'nin Baskil ilçesi Kadıköy'ünde bulunan ailesini ziyaret etti. Okunan Kur'an-ı Kerim sonrası Vali Kaldırım, şehit ailesin ailesine bayrak ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Şehitlik mertebesinin çok yüce ve şerefli bir makam olduğunu vurgulayan Vali Kaldırım, "Şehitlerimizin kıymetli emanetleri ailelerimize her zaman olduğu gibi sahip çıkacağız. Onlar bizim en kıymetli varlıklarımız. Geçtiğimiz Pazar günü şehadete yürüyen Levent kardeşimize Yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım'a ziyarette Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu, Kaymakam Oğuz Cem Murat, Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.