Vali Kaldırım, şehit Fethi Sekin’in mezarını ziyaret etti

İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığını vekaleten yürüten ve Valiler Kararnamesi ile Elazığ’a atanan Çetin Oktay Kaldırım, İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği silahlı çatışma sonucu şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin’in mezarını ziyaret etti. Sekin’in Doğancık köyündeki mezarı başında Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından Vali Kaldırım dua etti.

Şehit Fethi Sekin’in kabrini ziyaret ettikten sonra açıklama yapan Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Fethi Sekin kahramanımız, gururumuzdur. Orada annesinin kabrini de ziyaret ettik. Annesi kıymetli evlatlar yetiştirmiş. Fethi Sekin ülkemizi önemli bir badireden kurtarmıştır. Biz Fethi Sekin ile ne kadar gurur duysak azdır. Doğancık köyüne Fethi Sekin adına bir ormanlık alan yapılacak. Başka yapılacak olan hizmetler varsa onları da değerlendireceğiz. Şehitlere dua edilmez, şehitlerin duası alınır. Bende şehit duası almaya geldim. Şehitler Allah katında cennetle müjdelenmiş yaşayan insanlardır. Şehitlerimizin duasıyla güzel işler yapacağız" dedi.

Vali Kaldırım, kabir ziyaretinin ardından Baskil’in Doğancık köyü Subaşı mezrasını ve Harput Mahallesi’nde yer alan 15 Temmuz Şehitler Mezarlığı’nı ziyaret etti.