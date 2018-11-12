Vali Kaldırım, tekstil ve çömlek fabrikalarını inceledi

Vali Çetin Oktay Kaldırım, haftanın ilk iş gününde organize sanayi bölgesinde bulunan tekstil ve çömlek fabrikalarını ziyaret etti. Ziyarette incelemelerde bulundan Kaldırım, işletme sahipleri tarafından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çömlekçiliğin asıl merkezinin Elazığ olduğuna değinen Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Çömlek işleri bu zamana kadar bir çok ilimiz ile öne çıkmış. Orada üretilen çömlekler ufak bir ısı sonucu parçalanabiliyor. Fakat ilimizde yapılan çömlekler yüksek ısıya dayanıklı olarak imal ediliyor. Buda ilimiz için bir artıdır. Çömlekçilik konusunda da şehrimizin ön plana çıkması için üretim kapasitemizi artırarak yolumuza devam edeceğiz”dedi.

Hizmete giren bir tekstil fabrikasının da yüzlerce kişiyi istihdam sağlayacağını aktaran Vali Kaldırım, “Aynı zamanda şehrimize katkıda bulunacaklar. Diğer bir tekstil fabrikası ise ürettiği ürünleri ulusal markalara pazarlayan bir kuruluşumuz. Burada bir çok vatandaşımız ekmek parası kazanıyor. İki fabrikamızın sahiplerini de kutluyorum. Şehrimiz için önemli bir işi göğüslüyorlar” şeklinde konuştu.

Vali Kaldırım, fabrikalarda çalışanlarla da sohbet etti.