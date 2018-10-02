Vali Kaldırım, Türkiye'nin en büyük kaz çiftliğini inceledi

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kovancılar ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunurken, Türkiye'nin en büyük kaz çiftliğini de inceledi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Kovancılar ilçesinde çeşitli ziyaretler yaparak inceleme yaptı. Yeni atanan Kaymakam Ömer Faruk Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretiyle ilçe gezisine başlayan Vali Kaldırım, Özel İdare ve KÖYDES programı çerçevesinde ilçeye yapılan yatırımlar hakkında yetkililerden bilgi alıp, değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Beşpınar Köyü'nde yöre sakinlerinin davetini kırmayan Vali Kaldırım, cami bahçesinde vatandaşlarla çay sohbeti yapıp, talep ve sorunlarını yerinde dinledi.

Ardından ilçede bulunan Türkiye'nin en büyük kaz çiftliğine geçen Vali Kaldırım, işletme sahibi Edip Yıldırım'dan bilgi aldı.

Çiftliğin Elazığ için katma değeri ve gelişimi açısından önemli bir işletme olduğunu belirten Vali Kaldırım,” Malumunuz şu anda kaz eti ithalatı yapılıyor, gerek bu ithalatın önlenmesi ve gerekse de ihracata dönük üretim planlanıyor. Piyasadaki bu talebin Elazığ'ımızdan karşılanması ile beraber aynı zamanda Kovancılar için istihdam sahası oluşturulması adına gayet başarılı bir işletme olmuş. Hedefimiz bu üretimi bütün ilimize yayarak kaz eti üretiminde Elazığ'ı önemli bir merkez haline getirmek. Hem devletimiz hem de valiliğimiz olarak ilimizin istihdamına yönelik atılacak her adımın her daim destekçisiyiz.İşletme sahibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak Almanya'dan gelip yatırım yapmaya karar vermiş. Özgüveni ve Cumhurbaşkanımızın çağrısına uymasından dolayı kendisini kutluyor, hayırlı ve bol kazançlar diliyorum"dedi.

Devlet büyüklerinin kendilerini ziyaret etmesinin motive ettiğini belirten İşletme sahibi Edip Yıldırım ise;” Valimizinde çalışkanlığını örnek alarak işimizi daha çok severek yapıyoruz. Şu anda hedefimiz kesimhane ve işleme, paketleme tesisi kurmak. Bunu da kısa zamanda yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımla birlikte başta körfez ülkeleri olmak üzere bütün dünyaya ciddi oranda ihracat yapmış olacağız. Şu anda iç piyasada talep gayet iyi. Sözleşmeli üreticilik yaptırarak bu üretimin bütün ilimizde yapılmasını hedefliyoruz. Valimizin gerek işletmemizin büyütülmesi gerekse de tanıtım ve markalaşma konusunda bizlere vermiş olduğu destekten dolayı müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Vali Kaldırım, ilçe girişinde bulunan mermer fabrikasını da ziyaret ederek ilçe gezisini tamamladı.

Vali Kaldırım'a ziyaretlerde Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Hacı Akpınar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, İl Genel Meclisi Başkanı Baki Ölçücü İl Genel Meclis üyeleri ile ilgili kurum müdürleri eşlik etti.