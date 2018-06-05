Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 19:07

Vali Kaldırım, yaralı Mehmetçiği ziyaret etti

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli’de mayına basarak yaralanan gaziyi hastanede ziyaret etti.

Vali Kaldırım, yaralı Mehmetçiği ziyaret etti

05 Haziran 2018 19:07


Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Astsubay Mustafa Deniz’in mayına basarak yaralanarak Elazığ’da Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Gazi Deniz’i, Vali Çetin Oktay Kaldırım ile 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ziyaret etti. Gazi Deniz ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Kaldırım, ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarını seferber edip gerekeni yaptıklarını aktardı.


Yaralı asker ziyaretinin ardından Vali Kaldırım,hastanede tedavileri süren diğer hastalara da geçmiş olsun dileklerini illetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç