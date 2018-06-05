Vali Kaldırım, yaralı Mehmetçiği ziyaret etti

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Astsubay Mustafa Deniz’in mayına basarak yaralanarak Elazığ’da Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Gazi Deniz’i, Vali Çetin Oktay Kaldırım ile 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ziyaret etti. Gazi Deniz ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Kaldırım, ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarını seferber edip gerekeni yaptıklarını aktardı.

Yaralı asker ziyaretinin ardından Vali Kaldırım,hastanede tedavileri süren diğer hastalara da geçmiş olsun dileklerini illetti.