Vali Kaldırım;"Adalet teşkilatımız çok güçlü bir hale geldi"

Yargıda Birlik Derneği 5. Geleneksel İftar Programı’ çerçevesinde Elazığ’da özel bir otelin toplantı salonunda düzenlendi.

Elazığ’ın kadim bir şehir olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Harput’uyla Palu’suyla ilçeleri ile temsil ettiği değerleri, milli manevi hasetleri, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, tarihiyle, kültürü, sanat anlayışıyla, tasavvuf anlayışıyla özellikle dini anlamda yetiştirdiği Harput’ da değerleriyle insanlarıyla önemli bir şehir. Özellikle bulunduğu coğrafyada hiçbir olumsuzluğun ne kendi bünyesinde barınmasına müsaade etmiş nede bu bölgeden Kuzeye, Güneye, Doğuya değişik coğrafyalara yayılmasına müsade etmemiştir. Kale gibi sapa sağlam duran bir şehir. Ramazan ayı birlik, bereket, rahmet, gufran ayı ve duyguların düşüncelerin kardeşliğin birliğin beraberliğin en üst düzeye çıktığı en üst düzeyde yaşandığı bir ay. En güzel yaşandığı yerlerden biriside Elazığ. Ülkemiz değişik badirelerden geçti en son 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi bir hain kalkışmayı yaşadı ama bu badireyi ülkemiz çok hızlı ve güçlü bir şekilde özellikle kurumlarını temizleyerek, saflaştırarak hainleri uzaklaştırarak çok hızlı bir şekilde bu süreci atlattı. Bir ülke adalet temelleri üzerinde yükselir. Özellikle 15 Temmuzdan sonra adalet teşkilatımız çok güçlü bir hale geldi. Ve dünyada örnek teşkil eden bir teşkilat haline geldi.Vatandaşın adalet beklentisini yargıya güvenini ve ondan beklediği hizmetleri son derece yerine getirmeye başladı” dedi.

Yargıda Birlik Derneğini kurduklarından beri hep aynı şeyi savunduklarını dile getiren YBD Başkanı Birol Kırmaz, “Yeniden ve daima hukukun üstünlüğü. Bunu başara bilmek ve milletimizin güvenine layık bir yargı sisteminin tesisi için dört yıl önce atsız, pusatsız çıktığımız Anadolu yolculuğunda ve adalet terazisine hep birlikte işlediğimiz kardeşlik çemberi varlığını korudukça ülkemizin istikbali ve istiklali emin ellerde olacaktır. Büyük Türk milleti binlerce yıllık tarihi boyunca birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde tüm tehdit ve saldırılara karşı hep dimdik ayakta kalmayı başarmıştır. Milletimizi güçlü kılan ve tarihte öne çıkaranda bu birlik ve beraberlik ruhudur. Ülkemiz üzerindeki hain amellerini tarihin hiçbir döneminde gerçekleştiremeyen karanlık güçler milletimizin sağduyusu karşısında amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. Binlerce yıllık birlikteliğimiz Milli ve manevi nasihatimizdir. Bir daha geçmiş günlere dönmek istemiyoruz. Artık kimsenin düşüncelerinden ve yaşam biçiminden dolayı ötekileştirilmesine ve dışlanmasına tahammülümüz yoktur. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı her daim rüştünü ve sağduyusunu ispat etmiş milletinin yanında ve sadece milletinin hizmetindedir” diye konuştu.

Elazığ demenin Harput demek olduğunu ifade eden Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz ise," Harput tarih ve medeniyet demektir. İlmin, kardeşliğin birliğin ve maneviyatın merkezi Harput dur. Yargı teşkilatımızın kardeşlik, birlik ve beraberliğinde tezahürü olan Yargıda Birlik Derneğimizin bu yıl iftarlardan birini Elazığ’da yapması Bizim için çok önemli ve anlamlı olmuştur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından program plaketlerin takdim edilmesi ile sona erdi.

Programa Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın yanı sıra, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz,Tunceli Cumhuriyet Savcısı Behçet İşlek, YBD Başkanı Dr. Birol Kırmaz, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ali Nevzat Açıkgöz, Büyük Çekmece Cumhuriyet savcısı Fatih Karakuş, Elazığ Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet komisyonu başkanı Mustafa Alçık ile Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli’den çok sayı da hakim, savcı katıldı.