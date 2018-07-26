Vali Kaldırım’dan Elazığspor’a moral ziyareti

Etap kamp çalışmalarını sürdüren Elazığspor’u, Vali Çetin Oktay Kaldırım moral ziyareti gerçekleştirdi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sezona Erzurum’da hazırlanan Elazığspor’u kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Teknik Heyet, futbolcular ve kulüp personeli Vali Çetin Oktay Kaldırım’ı otel girişinde karşıladı. Elazığspor kafilesi ile uzun süre sohbet eden Vali Kaldırım, Elazığspor kampında bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, takıma başarı diledi.

Futbolcular da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek dolayı Vali Çetin Oktay Kaldırım’a teşekkür etti.