Vali Kaldırım'dan köy ziyareti

Vali Çetin Oktay Kaldırım, merkeze bağlı Sarılı Köyü'nü ziyaret etti. Köy sakinleriyle bir alaya gelip sorun ve taleplerini dinleyen Kaldırım, yapılması talep edilen yolda da incelemede bulundu. Minaresi taştan yapılan köy camisine de giden Vali Kaldırım daha sonra yöre sakinlerinden Pembe Eraslan'ın evine misafir oldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu'nun da eşlik ettiği Vali Kaldırım, ziyarette talep edilen yolun yapılacağı müjdesini de verdi.