Vali Çetin Oktay Kaldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve himayesinde başlatılan inşaatı hızlı bir şekilde devam eden, konsepti ve özellikleri itibariyle örnek proje olarak gösterilen İpekyolu uluslararası çocuk ve gençlik çalışmaları külliyesini ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Vali Kaldırım’a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Muhammed Can Çağlar, Proje Genel Koordinatörü Hakan Karabulut’ta eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son derece önem verdiği ve yakından takip ettiği ’İpek Yolu Projesi’nin Elazığ’da gerçekleştirilmesinin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğine dikkat çeken Vali Çetin Oktay Kaldırım," 110 bin metre kare üzerinde konsept olarak alanında ilk ve tek olan projemiz bittiğinde dünyanın ve ülkemizin dört bir tarafından çocuklarımız ve gençlerimiz gelerek bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyet ve aktivitelerini burada gerçekleştirecek. Trafik eğitim parkurundan tutunda, binicilik, okçuluk spor ve macera etkinlikleri, dil eğitimi, musiki, sanat, el becerileri, 20 bin metre alan üzerine kurulu organik tarım uygulamaları gibi birçok alanda çocuklarımızı değişik aktivitelerle buluşturacağız. Yine bunların yanı sıra gençlere yönelik tematik eğitim atölyeleri ve 56 branşta tematik meslek atölyeleri ve eğitim alanları, paintball parkurları ile eşsiz bir projeyi aziz şehrimize kazandırmış olacağız" dedi.

Son günlerde ülkemizde dönük ekonomik saldırılara dikkat çeken Vali Kaldırım,"Devletimiz, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz olaya en hassas şekilde yaklaşıyor ve gerekli tedbirleri alıyor. Bizde ilimizdeki yatırım ve projeleri hız kesmeden üstüne koyarak kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Hem kamu hem de özel sektör yatırımlarımız hız kesmeden devam etmektedir. Gerek yerli gerekse yabancı yatırımcıların ilimize yoğun ilgisi ve yatırım talebi devam etmektedir. Hemşehrilerimiz her konuda müsterih olsunlar ve devletimize güvensinler, aksi haberlerde itibar etmesinler"ifadelerini kullandı.