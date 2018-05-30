Vali Kaldırım;"Rekor yatırımı hizmete alıyoruz"

Bu yılı zaten her açıdan hizmet yılı ilan ettik. Hizmet anlamında bir seferberlik başlattık"dedi.

İl Özel İdaresi’nin 2018 yılına ait yatırım ve değerlendirme toplantısı Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında yapıldı.Toplantıya Vali Kaldırım’ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Mustafa Gül, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu ve birim müdürleri katıldı.

2018 yılında il özel idaresi tarafından Elazığ ve ilçelerine yapılan yatırımların değerlendirildiği toplantıda bir konuşma yapan Vali Kaldırım, “İl Özel İdaresi olarak, 2018 yılı bizim için son derece verimli bir çalışma yılı oluyor, böyle de devam edecektir. Bu yıl bütçemizide üç kat arttırmamızla birlikte rekor yatırımı hizmete alıyoruz. Bu yılı zaten her açıdan hizmet yılı ilan ettik. Hizmet anlamında bir seferberlik başlattık. Sadece 2018 yılında yapmakta olduğumuz yatırımları ele alacak olursak, yol ve ulaşım hizmetlerinde 481 yatırım planlanmış, bu yatırımlara 115 milyon lira harcanmıştır. Su ve kanal hizmetlerinde 325 yatırım üzerinden 37 milyon, tarımsal sulama hizmetlerinde ise 158 adet yatırım ile beraber 20 milyon tutarında yatırım hizmete alınması planlanmaktadır. Toplamda ise Elazığ merkez ve ilçelerinde 964 kalem yatırım başlamış olup, toplam 173 milyon 251 bin TL’lik yatırımlar planlanmış ve yapımları devam etmektedir”şeklinde ifade etti.

2018 yılında sulamaya açtıkları tarım arazisinin 345 köyde 48 bin 388 hektar olduğuna dikkat çeken Vali Kaldırım," Bunların yanında köylerimize kilitli parke döşeme işi devam ediyor. Kilitli parke olmayan köy kalmayana kadar bu çalışmamız devam edecektir. Yine köylerimizin asfaltlama çalışmaları da sürüyor. Etüt aşamasında olan, devam eden, yeni başlanacak olan işler var. Şu an da köylerimizin yüzde 85’i asfaltlanmış durumda. Geri kalan kısmı da planlanan ve devam eden projelerle tamamlanıp yolu asfalt olmayan hiçbir köyümüz kalmayacaktır. Bu sayede hem şehrimizin altyapısını güçlendireceğiz hem sürekli ayağımızda çizme sahada olarak ayak basmadık ve ulaşılmadık yer bırakmayacağız"diye konuştu.

Toplantı yapılan sunumların ardından sona erdi.