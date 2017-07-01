Vali Zorluoğlu’na veda programı

Elazığ TSO ve Elazığ Ticaret Borsası, Elazığ’da 2,5 yıldır görev yapan ve Van Valiliğine atanan Vali Murat Zorluoğlu için veda programı düzenledi. Elazığ’da görev aldığı süre içinde kentin daha fazla gelişmesi ve kalkınması için canla başla çalıştıklarını belirten Vali Murat Zorluoğlu, "Elazığ’a ilk vali olarak atandığımda dönemin vali yardımcısından Elazığ’ın sorunlarıyla ilgili bilgi istemiştim. O bilgi notunda Elazığ’ın sorunları yazıyordu. Şimdi o listeye tekrar baktığımda bir kaçta istisna hariç sorunların hepsi çözüldü" dedi.

Vali Murat Zorluoğlu ile ciddi çalışmalara imza attıklarını dile getiren AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Valimiz ülkemizin bulunduğu bu sıkıntılı süreçte Van’a yapacağı hizmetlerle oranın kalkınmasını sağlayacağına inanıyorum. Çünkü ikili ilişkilerde valimizin gönülleri nasıl fethettiğini biz biliyoruz. Valimiz Van’da yapacağı hizmetlerle ülkemiz ve Van’a büyük katkılar sağlayacak" şeklinde konuştu.

Vali Murat Zorluoğlu ile birlikte birçok çalışmayı birlikte yürüttüklerini aktaran Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Elazığ’ımızın 2,5 yıl önce gündeminde olan birçok problem bugün ilimizin gündeminde çıktı. Bu problemlerin ortada kalkmasında birlikte çalışma kültürünün büyük bir etkisi vardır. Elazığ’a hizmet etmek bütün kamu kurum ve kuruluşlarının birlikte çalışma kültürünü ortaya koyarak mümkün olur" diye konuştu.

Vali Murat Zorluoğlu’nun Elazığ’da tüm gönüllere taht kurduğunu vurgulayan Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Vali Zorluoğlu’nun mahalle muhtarlarından köy korucularına, şehit ailelerinden yetim çocuklara, iş dünyasından çiftçilere kadar toplumun tüm kesimi ile gönül birliği içerisinde olduğunu ifade etti.

Vali Murat Zorluoğlu’nun Elazığ’daki görevinde önemli projelere imza attığını ifade eden Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ise, Zorluoğlu’nun Elazığ’da büyük hizmetleri olduğunu ve görev yapacağı yerlerde daha iyi hizmetler yapacağına inandığını aktardı.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen programa, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ve davetliler katıldı.