Vali Zorluoğlu’nun tayini Elazığ’ı üzdü

AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve Elazığ TSO Başkanı İdris Alan’da çalışmalarından dolayı Vali Zorluoğu’na teşekkür etti.

Valililer Kararnamesi ile Elazığ’dan Van’a atanan Vali Murat Zorluoğlu’nun, kentte kendini sevdirmesi nedeniyle, vatandaşlar sosyal medyadan üzüntülerini paylaştı. Vatandaşlar paylaşımlarında Vali Zorluoğlu’na " Vali baba gitme, emekli ol gel Elaziz’e yerleş, O değilde Vanlı vatandaşlarımız ne şanslı ya, şeker gibi bir vali gitti illerine, Gakgo gidin mi, Gakko, Gardaş oldu, Orcikler olana kadar kalsaydın bari,Elazığ ve Vanlıları kıskanıyorum, keşke Sivas’a vali olsaydınız, hizmetlerinizde hemşehrilerimiz de faydalansaydı" gibi çok sayıda mesaj gelmesi dikkat çekti.

Milletvekili Serdar; Samimiyeti ile toplumun övgüsüne mazhar olmuştur"

Elazığ’da 16 Şubat 2015 tarihinde göreve başlayan Vali Murat Zorluoğlu’nun Van Valiliği görevine atandığını belirten AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Ömer Serdar, "Hakk’a hizmet halka hizmet düsturuyla vazifesini ifa eden valimiz adaletli, hoşgörülü, tarafsız yönetimiyle ve göreve geldiği günden bu yana yaptığı başarılı çalışmalarla kamuoyunun takdirini kazanmıştır. Elazığ’ın ve Elazığlıların gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. İlimizin ekonomik, sosyal ve kültürel yatırım ve hizmetlerinin arttırılması için mesai mefhumu gözetmeksizin çaba sarf etmiş, Elazığ’ın gelişmesi için azami gayret göstererek devletin vatandaşla kucaklaşmasını sağlamıştır" dedi.

Vali Murat Zorluoğlu’nun samimiyeti ve mütevaziliğiyle de toplumun her kesiminin övgüsüne mazhar olduğunu kaydeden Serdar, yeni görevinde başarılar dileyerek Elazığ halkı adına şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

Başkan Yanılmaz;"Hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum"

Elazığ Valimiz Murat Zorluoğlu’un 2,5 yıllık yapmış olduğu görev sonucunda tayinin Van’a çıktığını hatırlatan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise,""Valimize, bu süre zarfında ilimizde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Elazığ adına güzel bir 2,5 geçirdiğimize inanıyorum. Aynı başarılı hizmetlerini Van ilimizde de gerçekleştirecektir. Şimdiden Van’a da hayırlı uğurlu olsun. Elazığ’ımıza yeni vali olarak atanan Çetin Oktay Kaldırım’a da yeni görevinde başarılar diliyorum"diye konuştu.

Elazığ TSO Başkanı Alan;"Tüm gönüllerde taht kurmuştur"

Vali Zorluoğlu’nun tayinin çıkması üzerine Elazığ adına büyük üzüntü duyduğunu belirten TSO Başkanı İdris Alan, “ Elazığ Valimiz Murat Zorluoğlu ilimizde görev yaptığı 2,5 yıllık hizmet dönemi içerisinde toplumun tüm kesimleriyle kaynaşmış ve halktan biri olarak tüm gönüllerde taht kurmuştur. Mahalle muhtarlarından, köy korucularına, şehit ailelerinden yetim çocuklara, iş dünyasından çiftçilere, öğrencilerden tüm kamu çalışanlarına kadar toplumun hemen tüm kesimleriyle yakın iletişim ve gönül birliği kurmuştur. Valimiz, Elazığ’ın her sorunu ile dertlenen gecesini gündüzüne katarak çalışan mesai kavramı bilmeden hizmet eden örnek bir yönetici olarak dikkat çekmiştir. İlimizin son yıllarda görmeye alışık olmadığı bir yöneticilik yapmıştır"şeklinde düşüncelerini aktardı.

Şehit babasından, valiye veda ziyareti

15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbeciler tarafından bombalanan Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda şehit düşen Polis memuru Eyüp Oğuz’un babası Tevfik Oğuz’da Vali Zorluoğlu’na veda ziyaretinde bulundu.

Vali Zorluoğlu’nun yaptığı çalışmalara değinen Şehit babası Oğuz, onun insani değerleri, dostluğu, hayırseverliği ve devlet adamlığıyla, Elazığ’a çok olumlu izler ve güzel anılar bıraktığını söyledi.

Elazığ’ın her zaman gönlünde ayrı bir yeri olacağını belirten Vali Murat Zorluoğlu ise, çalıştıkları süre boyunca toplumun her kesiminden büyük destekler gördüğünü aktardı.

Kalplerinde çok sayıda dostluğu da birlikte götürdüğünü dile getiren Vali Zorluoğlu, şehit ailelerinin yerinin kendisinde her zaman farklı olacağını kaydetti.