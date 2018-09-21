Vatandaşlar depremi sanal simülasyonla yaşadı

Elazığ'da vatandaşlar deprem simülasyon tırı ile depremi bire bir yaşadı.

Depremlere farkındalık kazandırmak amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyonu tırı Elazığ'a geldi. İnşaat, mobilya ve dekorasyon fuarının yanına kurulan deprem simülasyonu tırında vatandaşlar, depremi bire bir yaşadı. Afet bilicinin geliştirilmesi için her yaştan katılımcıya depremlere nasıl davranılacağı, deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği, doğru davranış şekillerinin neler olduğu, uzmanlar tarafından uygulamalı olarak gösterildi.

Deprem simülasyon tırının 4 gün süreyle hizmet vereceğini belirten İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Pıhtılı, “Amacımız, insanlara temel afet bilincini oluşturmak. Deprem sarsıntısı esnasında bulundukları ortamlarda doğru davranış biçimlerini göstermek. İnsanların hayatta kalmasını sağlamaktır. Tırda depremin şiddeti ayarlanıyor. Bire bir depremi yansıtıyor. Davranışlarınızın ne olduğunu hissedebiliyorsunuz” dedi.

Yıllarca televizyonlarda depremleri izlediklerini aktaran vatandaşlardan Yüksek Yüce ise, “Bugün depremi yaşayınca insanların çektiklerini görüyoruz. Şahsen ben hayattan biraz daha korktum. Böyle bir deprem olursa ne yaparım dedim. Çocuklarımızı nasıl koruyacağız. Bu hayatı onları korumak için yaşıyoruz. Ben çocuklarımla ilgili bir korku yaşadım. Eğer bir deprem olursa çocuklarımızı sağ sağlım nasıl çıkartabiliriz. Bu bilgileri alıp onlara da vermek lazım. Tüm halkın duyarlı olması lazım” diyerek düşüncelerini aktardı.