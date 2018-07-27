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27 Temmuz 2018 14:57

Vazgeçilmiyor’un bestekarı Eroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Murat Göğebakan’ın seslendirdiği "Vazgeçilmiyor"un bestekarı Elazığlı sanatçı Bünyamin Eroğlu 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Vazgeçilmiyor’un bestekarı Eroğlu son yolculuğuna uğurlandı

27 Temmuz 2018 14:57

Eroğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı.


Söz yazarı ve ses sanatçısı Elazığ Folklor Turizm Derneği Başkanı Bünyamin Eroğlu (64), 2 Mart’ta İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. İstanbul’dan Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilen ve 5 aydır tedavisi süren Eroğlu, dün hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Eroğlu için bugün İzzet Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, bazı siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eroğlu’nun naaşı, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Hankendi Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığında defnedildi.


1954 doğumlu olan sanatçı Bünyamin Eroğlu, 30’a yakın beste yapmış, bu bestelerden biri olan "Vazgeçilmiyor"u 4 yıl önce hayatını kaybeden ünlü sanatçı Murat Göğebakan seslendirmişti.




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