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08 Ocak 2017 16:08

Yabancı turistlere Elazığ tanıtıldı

Yabancı turistlere Elazığ tanıtıldı

08 Ocak 2017 16:08

Çoğunluğu Çin, Arap, İtalyan ve Alman olan turistlere Elazığ tanıtıldı.
Elazığ Belediye tarafından Çin, Arap, İtalyan ve Alman uyruklu vatandaşlardan oluşan 45 turiste Elazığ’ın sosyal, kültürel ve ekonomik durumuyla ilgili bilgi verildiği bir gezi programı düzenlendi. Kafileye görevli uzmanlar tarafından Harput’un dört bin yıllık köklü tarihi geçmişinin anlatılmasının yanında, Harput Kalesi, Ulu Camii başta olmak üzere tarihi mekanlar gezdirildi. Turistler daha sonra Elazığlı hanımlarının el emeklerini sergiledikleri ve Elazığ yöresine ait ürünlerin bulunduğu El Emeği Göz Nuru Çarşısı’nı gezerek, burada alışveriş yapma imkânı buldular.
Kendilerine gösterilen ilgiden bir hayli memnun kaldıklarını turistler, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’a teşekkür etti.



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