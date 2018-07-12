Yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Bahçecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen nedenden dolayı Hasan Çiftiçi’nin samanlığında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ahıra sıçradı. Yangını fark eden Çiftçi, itfaiye ekiplerine haber verdi. Karakoçan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü. Ancak, ahırda bulunan 9 büyükbaş hayvan karbondioksit gazından zehirlenerek telef oldu.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.