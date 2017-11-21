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21 Kasım 2017 15:17

Yangında mahsur kalan çifti ekipler kurtardı

Elazığ’da 3 katlı binanın terasında çıkan yangına müdahale etmek isterken ortasında kalan yaşlı çifti itfaiye erleri kucak ve sırtlarına alarak kurtardı.

Yangında mahsur kalan çifti ekipler kurtardı

21 Kasım 2017 15:17


Edinilen bilgiye göre, Keban Yolu eski Köprü mevkiinde bulunan 3 katlı bir binanın teras katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartmanın son katında kalan dumanların çıktığını gören Kemal ve Kibriye San çifti, terasa çıkarak yangına müdahale etmek istedi. Fakat çift yangının ortasından kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.


Kısa bir sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ilk olarak terasta mahsur kalan çifti kurtarmak için çalışma başlattı. Terasa çıkan itfaiye erlerinden ikisi yanan terasa girerek kadını sırtlarına, erkeği ise kucağına alarak kurtardı.


Dumandan etkilenen yaşlı çift olay yerinde hazır bekleyen ambulansa alındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çift, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kurtarma operasyonunun ardından yangın ekipler tarafından söndürüldü.




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