Yangında samanlık ve odunluk kül oldu

Yangın, Karakoçan ilçesi Bahçeci köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sıddık Çiftçi’ye ait bir samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedende dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan odunluğa sıçradı. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan fakat başarılı olamayan Çiftçi ve köylüler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine Karakoçan Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında samanlık ve kömürlük kullanılamaz hale geldi.